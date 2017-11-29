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Nedim Şener'den Fetullah Gülen'e: Yalancıyı...

Gazeteci Şener, Türkiye'ye karşı ekonomik darbe planının parçası olan Zarrab davayla ilgisinin olmadığını savunan FETO'ya kızdı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 12:04..
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Nedim Şener'den Fetullah Gülen'e: Yalancıyı...

nedim şener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında belge olarak gösterdiği kağıt parçaları ve FETÖ'cü haber sitelerinin paylaştığı bilgiler, Amerika'da Türkiye'ye karşı ekonomik darbe planı olarak devam eden Reza Zarrab davasında yer alan bilgiler olarak biliniyor.

FETO İNKAR ETTİ

Davanın FETÖ'yle ilişkisinin olduğu açık bir şekilde ortada olmasına rağmen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen adlı hain, söz konusu davayla ilgisi olmadığını savunmaya devam ediyor.

"YALANCIYI..."

Fetullah'ın bu sözlerine tepki gösteren gazeteci Nedim Şener ise, alıntı yaptığı tweet'te "Yalancıyı..." ifadesini kullandı.

Nedim Şener'den Fetullah Gülen'e: Yalancıyı...

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