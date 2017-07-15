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Nedim Şener'den 'makarnacı' aşağılaması yapanlara tokat

Nedim Şener, her seçim dönemi oyunun rengi yüzünden aşağılanan 'makarnacıların' darbeyi durduranlar olduğunu söyledi.

15.07.2017 - 12:42
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Nedim Şener'den 'makarnacı' aşağılaması yapanlara tokat

15 Temmuz gecesi, zor kullanarak milletin siyasi tercihi olan hükümeti devirmeye, ülkeyi işgale açacak bir silahlı kalkışmaya yeltenenler, elinde Türk bayrağı dışında hiçbir şeyi bulunmayan sivil vatandaşlarca durduruldu.

Terlikle tank kovalayan, F-16'ların attığı bombaya, helikopterden açılan ateşlere aldırış etmeden namluların üstüne yürüyen milletimiz, seçim dönemlerinde 'makarnacı' diye aşağılanıyor.

MAKARNACI DİYE AŞAĞILAYANLAR, MAKARNA İÇİN BAKKAL AÇTIRDI

Nedim Şener millete makarnacı yakıştırması yapanlar için katıldığı TRT Haber canlı yayınında tokat gibi sözler söyledi:

Hani o makarnacı diye aşağılanan insanlar var ya, onlar tankları durdururken, paket paket makarna almak için bakkal açtıran insanları tanıyorum ben. Hatta bu insanlar sabaha karşı darbe başarısız olunca aldıkları makarnaları o bakkallara iade ettiler, onları da biliyorum.

Nedim Şener'den makarnacı aşağılaması yapanlara tokat VİDEO

Nedim Şener'den 'makarnacı' aşağılaması yapanlara tokat

NEDİM ŞENER'İN DARBECİLERE DİRENDİĞİ VİDEONedim Şener'den 'makarnacı' aşağılaması yapanlara tokat

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