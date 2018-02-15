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Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Zeytin Dalı Harekatı üzerinden hükümeti eleştirmeye kalkan İlker Başbuğ, Erdoğan ve Bahçeli'den sert bir şekilde tepki görmüştü.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 07:29..
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Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla Habertürk'te ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında gündeme ilişkin konulara değerlendirildi.

Programın konuklarından gazeteci Nedim Şener, İlker Başbuğ'un Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamaları yorumladı.

"BAŞBUĞ CHP'NİN ADAYI OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbuğ'a verdiği cevapta kullandığı ifadelere dikkat çeken Şener, tartışmaların boşuna yaşanmadığını belirterek "İlker Başbuğ, 2019'da CHP'nin adayı olabilir" dedi.

Erdoğan'ın yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de İlker Başbuğ'a tepki gösterdiğini hatırlatan Nedim Şener, bunun siyasi olarak bir ön alma olabileceğini de sözlerine ekledi.

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

Nedim Şener'e göre İlker Başbuğ CHP'nin adayı olabilir

BERABER HAREKET ETTİKLERİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlker Başbuğ'a "Afrin'i siyasete alet edenler beraber hareket ettikleri" sözleriyle cevap vermişti.

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