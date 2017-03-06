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Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Posta yazarı Nedim Şener, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine tiyatro diyenlere, darbecilerin yazdığı notlarla cevap verdi.

06.03.2017 - 10:07
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Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimiyle ilgili çatı iddianame tamamlandı. İddianamede; “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün eşi ve kızlarına yazdığı not da yer aldı.

"15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYENLERE.."

Notları köşesinden paylaşan Nedim Şener, "Aslında bunlar Partigöç’ün yalnız ailesine değil, 15 Temmuz darbesine ‘tiyatro’ ya da “kontrollü darbe’ diyenlere bıraktığı bir not. Tabii anlayana, vicdanı ve ahlakı olana." ifadelerini kullandı.

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Darbeci Partigöç'ün notlarında şunlar yazıyor; “Sevgili eşim ve kızlarım, hayatım ülkem ve milletim için mücadele ile geçti. Geldiğimiz aşamada ülkemizin kötü gidişine dur demek bize düştü. Hakkınızı helal edin.”

"BU BAŞKALDIRIYI YAPMASAYDIM..."

İkinci not ise şöyle; “Canım eşim, seni gerçekten her şeyden çok sevdim. Ama bu başkaldırıyı yapmasaydım da beni hayatımın sonuna kadar hapse atacaklardı. Beni affet.”

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