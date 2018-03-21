Nefer ile korunan zırhlı araçlar göreve başladı

Son teknoloji kompozit ve seramik bazlı malzemelerle geliştirilen gizli zırhlama sistemi sayesinde araç performansından neredeyse hiçbir kayıp olmadan yüksek koruma sağlandı.

"Nefer" ile araçlarda gövde, camlar, tavan, taban gibi yaşam alanları ve motor bölmesinde balistik koruma gerçekleştiriliyor.

ŞEHİR İÇİNDE DE TAM KORUMA

Nefer, tam 4x4 off-road özelliklerine sahip araçlar üzerine hem kırsal hem de şehir içi kullanımı için optimize edildi. Ortaya çıkan araçlar, üstün mobilite ve tepki hızıyla sınıfındaki araçlardan ayrılıyor. Araçlar, her türlü zemin ve iklim koşulunu sorunsuzca göğüsleyebiliyor.

Nefer Zırhlama Sistemi'nin olgunlaşmasının ardından Katmerciler'in önceliğini ürünün envantere girmesi oluşturuyordu. Şirket bu hedefine geçen yıl ulaştı. Kompozit malzemelere dayalı üretilen Nefer ile zırhlanan araçlar envanterde yer almaya başladı. Şirket yakın zamanda kompozit ve seramik zırhlamaya sahip araçları da teslim etmeyi planlıyor.