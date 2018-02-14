Nefertiti’nin yüzü yeniden modellendi

Basit bir mumya kafatası üzerinden modellenen kraliçenin yüzü, 500 saatlik bir çalışma ile Bristol Üniversitesi tarafından modellendi. Kral Tutankhamun’un annesi olduğu düşünülen Kraliçe Nefertiti’nin mumyası 3400 yıllık. Özel izinle cam platformdan çıkarılan kafatası 3D ile şablonlanarak yeniden modellendi.

Model üniversite tarafından onaylandı ve sergilendi. Onaylandı onaylanmasına da, bu sefer ten rengi ile ilgili eleştiriler üniversiteye yağmaya başladı.

TEN RENGİ TEPKİ TOPLADI

Şarkıcı Jon Ogah ve bazı kişiler, modelin cilt renginin Nefertiti'yi yansıtmadığını söyledi. "Nefertiti modeli olması gerekenden daha beyaz, siyahi bir cilde sahip olan Nefertiti ile aykırılık teşkil ediyor." dendi fakak Bristol Üniversitesi'ndeki uzmanlar ve Mısır tarihi hakkında önemli çalışmalar yapan Josh Gates de modelin, Nefertiti'nin yüz hatlarının gayet iyi yapıldığını söyledi.