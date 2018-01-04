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Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, boğazına fasulye taneciği kaçıp götürüldüğü hastanelerde "bir şey yok" denilerek evine gönderilen minik Fatih hayatını kaybetti.

DHA | 04.01.2018 - 17:14..
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Beneklitaş köyünde yaşayan 12 nüfuslu Çimen ailesinin çocukları Fatih Çimen, 3 gün önce evde yemek yenildiği sırada sofradan aldığı 2 fasulye tanesini ağzına attı.

Fatih'in öksürmesi üzerine ailesi hemen müdahale etti. Çocuğun ağzına attığı ve nefes borusunu girdiği tahmin edilen fasulyeleri çıkarmaya çalıştılar. Fatih'in öksürmesi üzerine boğazına sıkışan bir fasulye tanesi çıkarken, öksürüğün kesilmemesiye üzerine ailesi Fatih'i, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası

İKİ HASTANEDE DE BİR ŞEY BULUNAMADI

Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası Fatih'in boğazında herhangi bir şey bulunmadığı belirtildi. Aile bu kez de Fatih'i, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi. Burada da bir şey olmadığı söylenince aile, çocuğunu alıp köye döndü.

Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Beniklitaş köyüne götürülen Fatih'in dün yeniden fenalaşması üzerine aile olayı sağlık ekibine bildirerek ambulans talebinde bulundu. Fatih, ambulansla getirildiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Aile fertleri, sinir krizleri geçirdi. Aile, bir gün önce iki ayrı hastaneye götürülmesine rağmen gerekli müdahalenin yapılmamasından dolayı çocuklarının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası

FASULYE TANECİĞİ OTOPSİDE BULUNDU

Fatih Çimen'in hayatını kaybetmesi üzerine cesedi Selahaddin Eyyubi Devlet Hastenesi Morgu'na getirilerek Cumhuriyet savcısının gözetiminde otopsi yapıldı. Ölüm muayene ve otopsi tutanağında, Adli Tıp Uzmanları'nın tutunağın sonuç bölümünde, yabancı bir cismin nefes borusuna sıkışıp oksijen almaması nedeniyle Fatih'in yaşamını yitirdiğini belirtti. Otopside yabancı cisim denilen şeyin ise fasulye tanesi olduğu ve adli emanete delil olarak saklanması için teslim edildiği öğrenildi.

ACILI BABA ŞİKAYETTE BULUNDU

10 çocuğundan birini kaybeden baba Mustafa Çimen (47), polis merkezine giderek olayla ilgili ihmali olan doktorlar hakkında şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Çocuğumun boğazına fasulye kaçmasıyla onu hastaneye getirdik. Fasulyelerden birisini boğazından çıkarmıştık ama diğeri hala boğazındaydı. Hastaneye getirdiğimizde bir şeyin olmadığını bize söylediler. Dicle Üniversitesi'ne gittik. Orada da bir şey bulamadılar. Çocuğumu alıp eve getirdik. Çocuğum nefes almakta güçlük çekiyordu. Bu sabah fenalaşması üzerine ambulansla yine çocuk hastanesi getirdik. Hastanede çocuğumu kaybettim. Her iki hastanede ihmali olan doktorlar hakkında ve ambulansın geç gelmesinden dolayı şikayette bulundum." dedi.

Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası



Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası



Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası



Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası

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