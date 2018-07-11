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Jandarmadan nehirde mahsur kalanları kurtarma operasyonu

Diyarbakır’da girdikleri Dicle Nehri’nde su debisinin yükselmesi ile mahsur kalan 12 kişi, jandarmanın nefes kesen operasyonu ile kurtarıldı.

İHA | 11.07.2018 - 09:38..
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Eğil ilçesinde sıcaklardan bunalan ve çoğu çocuklardan oluşan 12 kişi serinlemek için Dicle Nehrine girdi.

Dicle Nehrinde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 12 kişi için çevredeki vatandaşların yaptığı tüm çalışmalar sonuç vermeyince jandarmaya haber verildi.

Jandarmadan nehirde mahsur kalanları kurtarma operasyonu

12 KİŞİ KURTARILDI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Hava Grup Komutanlığı tarafından bölgeye helikopter sevk edildi. Nehirde mahsur kalanların bulunduğu bölgeye sevk edilen helikopter ile suda mahsur kalan 12 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Helikopterin vatandaşların mahsur kaldığı suya kadar inmesi çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.

Nehirde mahsur kalanları kurtarma operasyonu VİDEO

Jandarmadan nehirde mahsur kalanları kurtarma operasyonu

HELİKOPTER ADETA SUYUN ÜSTÜNDE DURDU

Helikopter pilotu mahsur kalan vatandaşların hayatını riskte atmayacak kadar yakına inip adeta su üstünde durmasının ardından, ekipler mahsur kalan vatandaşları birer birer helikoptere aldı.

Mahsur kalanların tamamının alınmasının ardından havalanan helikopter vatandaşları karaya çıkardı.

Jandarmadan nehirde mahsur kalanları kurtarma operasyonu

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