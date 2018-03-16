Nefs Psikolojisi kuramını işleyen kitap: Kendine Doğmak

Yazarın bir kendini tanıma rehberi olarak tanımladığı kitabı, Nefes Yayınevi etiketiyle çıktı. Yaptığı analizler ise, yeni bir psikoloji ekolü olan ‘Nefs Psikolojisi’ perspektifiyle gerçekleşiyor. Yazar, Batı psikolojisi ile İslâm tasavvufunu sentezleyen ilk ekol olan Nefs Psikolojisi’nin ana kavramlarını, ekolün kurucusu Psikiyatr Dr. Mustafa Merter’in kitaplarından alıntılarla özetliyor.

ANNELİKLE KURULAN BAĞ

Nefs Psikolojisi kuramı üzerinden insanı ve bu tekamül yolculuğunu anlatan eser; anne sembolüyle kurulan bağın bireyleşme sürecimizdeki etkisinden, toplumsal ve bireysel yönüyle annelikten, aşmamız gereken iç engellerden, içimizdeki sembollerden ve anne arketipinden bahsediyor.

Annelik kavramının içe ve dışa bakan yönleri ile irdelendiği kitapta, her insanın bir anneden doğması neticesinde yaşamı boyunca “anne” sembolünü içinde taşıdığına ve bu sembolle kurulan bağın da kişinin bireyleşmesi sürecindeki etkisine vurgu yapıyor.

KLASİK BİR PSİKOLOJİ KİTABI DEĞİL

Her bölümde verilen mesajın güncel örneklerle aktarılmaya çalışıldığı hikâyeler, teorik bilginin gündelik yaşamla ilişkisini kurmaya yardım ediyor. Kendine Doğmak, bu formuyla, klasik bir psikoloji kitabı kategorisine girmiyor. Bir kişisel gelişim kitabı duygusu uyandırsa da onu da tam olarak karşılamıyor. Kimi zaman felsefî kimi zaman edebî olan diliyle yazar, ritmi kimi zaman yükseltiyor kimi zaman düşürüyor.

[email protected]