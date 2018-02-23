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Nehir Erdoğan akıllı telefon kullanmıyor

Oyuncu Nehir Erdoğan, kullandığı cep telefonuyla teknolojinin gerisinde kaldı.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 11:14..
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Oyuncu Nehir Erdoğan, görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra Paris'e yerleşen Erdoğan'ın evliliği üç yıl sürdü.

TEKNOLOJİYİ SEVMİYOR

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kanyon’da görüntülendi. Koşar adım arkadaşlarıyla buluşan oyuncunun yeni nesil teknoloji ürünlerini tercih etmeyerek akıllı telefon kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

AYRILDIKTAN SONRA SETLERE GERİ DÖNDÜ

Ahmet Sesigürgil ile yollarını ayıran ünlü oyuncu, internette yayınlanan Fi-Çi dizisiyle ekranlara geri dönmüştü.

Nehir Erdoğan akıllı telefon kullanmıyor

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