Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli ilk ve ortaokulunda müdür vekili olarak görev yapan Soner Arslanoğlu, öğrenciler için yapılan yemekhanenin yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için çabalıyor.

UNICEF Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla Rohingya çocuğun düzenli eğitim alma imkanı olmadığı uyarısını yaptı.

Alabama eyaletindeki Daphne şehrindeki pazar ayininde Trump'ı 'büyüden ve derin devletten korumak için' dua ettiler.

Türkiye’deki 6 ile 15 yaş arası çocukların yüzde 59’unda akıllı telefon olduğu görülürken, yüzde 42’sinde tablet, yüzde 44’ünde ise bilgisayar olduğu belirlendi.

Yargıtay'ın son kararıyla birlikte “Almanya'dan oğlum gelecek, evi boşalt” gibi bahaneler öne sürülemeyecek ve kiracılar evden uzaklaştırılamayacak.

1 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

2 Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak Modaya da el atan Rihanna, bir kez daha başarılı olmayı başardı. Barbadoslu sanatçı, New York Moda Haftası'nda kendi tasarımlarını tanıtacak.

3 Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu Türk bakan Zühal Demir, okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını istedi.

4 Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar Kaçak yapılara karşı büyük bir mücadelenin verildiği bölgede, plazanın üzerine yapılan villanın ek kısımları için de çalışmalar başladı.

5 Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası 9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'a dönenler, haftaya başladı. Kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

6 Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi Vida'yı sakat olduğu için oyundan aldığını söyleyen Şenol Güneş, Halis Özkahya'ya maçı soğuttuğu için tepki gösterdi.