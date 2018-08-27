Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kadının Girne Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne atladığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.
Olay yerine sevk edilen polisler, suyun yüzeyinde sırt üstü hareketsiz duran kadına, kıyıya yüzmesi için çağrıda bulundu.
YÜZME BİLE 2 KİŞİ SUYA GİRDİ
Kadının, polisin çağrılarını yanıtsız bırakması üzerine yüzme bilen iki kişi, suya girdi. Çevredekilerin de yardımıyla kadın kıyıya çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İsminin Esme M. olduğu belirlenen kadının titrediğini gören bir kişi, tişörtünü çıkarttı, onun üzerine örttü. Şoka girdiği gözlenen ve polisin sorularına cevap veremeyen Esme M., çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, Esme M.'nin intihara teşebbüs nedenini belirlemek için çalışma başlattı.