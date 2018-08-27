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Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Adana'da intihar etmek için Seyhan Nehri'ne atlayan 38 yaşındaki Esme M., çevredekiler tarafından kurtarıldı.

DHA | 27.08.2018 - 08:31..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kadının Girne Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne atladığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Olay yerine sevk edilen polisler, suyun yüzeyinde sırt üstü hareketsiz duran kadına, kıyıya yüzmesi için çağrıda bulundu.

Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

YÜZME BİLE 2 KİŞİ SUYA GİRDİ

Kadının, polisin çağrılarını yanıtsız bırakması üzerine yüzme bilen iki kişi, suya girdi. Çevredekilerin de yardımıyla kadın kıyıya çıkarıldı.

Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

HASTANEYE KALDIRILDI

İsminin Esme M. olduğu belirlenen kadının titrediğini gören bir kişi, tişörtünü çıkarttı, onun üzerine örttü. Şoka girdiği gözlenen ve polisin sorularına cevap veremeyen Esme M., çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Polis ekipleri, Esme M.'nin intihara teşebbüs nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Nehre atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

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