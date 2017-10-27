Neil MacGregor’dan 100 Objede Dünya Tarihi kitabı

Sanat tarihçisi MacGregor; 1987’den 2002’ye kadar Londra’daki National Gallery’de, 2002’den 2015’e kadar da British Museum’da yöneticilik yapmıştır. BBC Radio 4’daki programı, British Museum sergisi ve Germany: Memories of a Nation (Bir Ulusun Hatıraları) adlı kitabıyla Almanya’da Friedrich Gundolf Ödülü’nün, Goethe Madalyası’nın ve Alman Ulusal Ödülü’nün, Birleşik Krallık’ta ise Nayef Al-Rodhan Kültürlerarası Anlayış Ödülü’nün sahibi olmuştur. Kasım 2010’da Kraliçe II. Elizabeth tarafından Liyakat Nişanı’na da layık görülen MacGregor, şu anda Berlin’deki Humboldt Forum’un yönetim kurulu başkanıdır.

Yazarın 100 Objede Dünya Tarihi kitabı eşi bulunmaz bir kitap. İlk çağlardan günümüze kadar, insanoğlunun icat edip tarihte yerini alan buluşların derlendiği bu değerli çalışmadan çok faydalanacaksınız. Özellikle tarih okuyan öğrencilerin mutlaka okuması gerekiyor. Gerekli kaynak taraması yapılan, özel kuşe kâğıdına basılı, anlaşılır dili ve detaylı anlatımla okurları sıkmayan kitabı herkes okumalıdır.

"GÜNCEL BİR DÖKÜM"

Neil Macgregor kitabını şöyle anlatıyor;

“Objeler aracılığıyla tarihi anlatmak müzelerin varlık nedenidir. Ve dünya tarihini objelerle anlatmak istiyorsanız 250 yıldan fazla bir süredir dünyanın her tarafından objeler toplayan British Museum bu işe başlamak için iyi bir yer. Gerçekten de Parlamento tarafından, “evrenselliği amaçlayan” ve herkese açık bir yapı olması hedefiyle kurulduğu 1753’ten beri müzenin yapmaya çalıştığı da bu. Bu kitap BBC Radyo 4’te, 2010 yılında yayınlanmış bir dizi programın kaydından oluşuyor, ancak aynı zamanda müzenin kuruluşundan beri yapmış olduğu veya yapma girişiminde bulunduğu çalışmaların da güncel bir dökümü niteliğinde”

CLOVİS MIZRAK UCU

Bu küçük obje, ölümcül bir silahın esas işi gören kısmı. Taştan yapılmış ve bizim gibi modern bir insan tarafından 1300 yıldan uzun bir süre önce Arizona’da kaybedilmiş. Obje şu an, kuş tüyünden başlıklarla birlikte, British Museum’un Kuzey Amerika galerisindeki totem direklerinin yanında yer alan bir muhafazanın içinde yer alıyor.

KUŞ BİÇİMLİ HAVAN TOKMAĞI

Tokmak, Papau Yeni Gine’de havanlarla birlikte bulunan birçoklarından yalnızca bir tanesi ve bu dönemdeki tropik ormanlarda ve çayırlarda mahsul yetiştiren çok sayıda çiftçi olduğunu gösteriyor.

MISIR’DA KİL SIĞIR MODELİ

1900’de Mısır Keşif Topluluğu'nun bir üyesi Güney Mısır’da bir mezarda kazı çalışması yaptı ve içeriğini şöyle belirtti:

"İskelet, erkek. Kilden topuz başı taklidiyle birlikte, kırmızı çizgilerle boyanmış kil değnek. Küçük kırmızı çömlek kutusu, dört kenarlı, 23 cm ebatılarında küçük bir hayvanın bacak kemikleri. Çömlekler ve kilden 4 büyükbaş hayvan figürü. Dört adet boynuzlu sığır, verimli topraklar üstünde yan yana duruyor. Sahte çayır parçalarının üstünde yaklaşık beş bin beş yüz yıldır otlamaktalar."

KARUN’UN ALTIN PARASI

“Karun kadar zengin” bu, yüzyıllar sonra hala “zengin olmanın hızlı yolu” türü yatırım reklamcılığında kullanılan bir deyiş. Karun bugünkü Türkiye’nin batısında hüküm süren bir kraldı. Krallığıyla Liday, 3000 yıl önce Ortadoğu’da ortaya çıkan yeni güçler arasındaydı ve paralar da Lidya uygarlığını ve Karun’nu zengin eden orijinal paralardan bazıları. Bu obje, sonunda başlı başına bir güç haline gelecek olan bir obje türünün örneği: Madeni para…

CEYHUN’DAN AT ARABASI HEYKELCİĞİ

M.Ö beşinci yüzyılda dünyanın dört bir yanında medeniyetler kendilerine ve diğerlerine dair oldukça açık fikirler beyan etmeye başladılar. Bugün bizim devlet idaresi dediğimiz şeyi icat etmekte ve tanımlamaktaydılar. Bu dört altın çektiği küçük arabada bu imparatorluğu incelemek gerektiğini ifade eden MacGregor; “Bunun gibi bir arabanın Pers İmparatorluğu’nun geniş yollarında ilerlediğini hayal etmek çok kolay. Heykelcikte iki figür bulunuyor; dizginleri tutan arabacı ve yanında oturmakta olan, çok daha büyük e açıkça çok daha önemli olan bir yolcu. Muhtemelen Pers kralı adına uzak bölgeleri yöneten kıdemli bir yönetici.”





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