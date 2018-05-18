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Nejat Ekrem Basmacı vefat etti

Eski TOBB Yönetim Kurulu üyesi, Ticaret Borsaları Konseyi eski Başkanı ve İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 22:51..
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  2. Ekonomi

Basmacı'nın 29 yıl boyunca Genel Kurul üyeliğini yaptığı Beşiktaş da konuya ilişkin bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Nejat Ekrem Basmacı’nın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası adına İstanbul Ticaret Borsası ve TOBB’da önemli çalışmalar yapan Basmacı’nın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Nejat Ekrem Basmacı’nın vefat haberi üzerine bir mesaj yayınlayan İSTİB Başkanı Ali Kopuz şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Ticaret Borsasının Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı’nın vefatını büyük bir üzüntü ile haber almış bulunuyoruz.

Aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu eski üyesi, Ticaret Borsaları Konseyi eski Başkanı olan Nejat Ekrem Basmacı’nın vefatı başta Borsamız olmak üzere tüm iş âlemini yasa boğmuştur.

Seçildiği 1958 yılından 2009 yılına kadar, 52 yıl boyunca Yönetim Kurulu başkanlığı görevini başarı ile ifa eden Nejat Ekrem Basmacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz

Onursal Başkanımız Nejat Ekrem Basmacı'nın cenazesi 20 Mayıs 2018 Pazar günü öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığına defnedilecektir."

Nejat Ekrem Basmacı vefat etti

NEJAT EKREM BASMACI KİMDİR

30 Eylül 1920 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Basmacı, kökü Osmanlılar'a dayanan Basmacızade Ailesinden gelmektedir. Büyük büyük dedesi, III. Ahmed'in saltanatında sadrazam ve Kaptan-ı Derya Basmacızade İbrahim Paşa, büyük dedesi ünlü bestekar Basmacı Abdi Efendi, dedesi ise İstanbul Ticaret Borsası'nın ilk Müslüman başkanı Basmacızade İbrahim Ferit Bey'dir. Aynı zamanda Orhan Pamuk'un annesiyle de amca çocuklarıdır.

İlk tahsiline eski basma fabrikalarının bulunduğu Üsküdar Ayazma 21. Mektebi'nde başlar. Daha sonra Vefa Lisesi'nde tahsilini tamamlayan Basmacı, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirip zeytinyağı tüccarlığına başlamıştır.

1957 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konsey Başkanlığı'na seçilen Nejat Ekrem Basmacı, 2009 yılında bu görevinden ayrılmış ve inzivaya çekilmiştir.

Ahmet Basmacı ve Mazhar Basmacı adında iki oğlu olan Nejat Ekrem Basmacı, halen İstanbul'da ikamet etmektedir.

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