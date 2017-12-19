Bodrum’da yaşamını sürdüren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nejat İşler, genel koordinatörlüğünü yaptığı Bodrum Deneme Sahnesi’nin bir etkinliği olan “Bir yazar okuması” etkinliğinde hayranlarının karşısına çıktı. Saçlarını uzatan İşler’in yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı.





SAÇLARINI UZATTI

Yıllardır saçlarını uzatmayan ve kısa kestiren İşler’in yeniden saçların uzattığı görüldü. Saçının yanı sıra sakallarını da uzatan İşler’in yeni imajı hayranları tarafından da beğenildi.

Nejat İşler’in yeni imajı VİDEO

KİTAP OKUDU

İşler, Yakaköy’de faaliyet gösteren Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikte dünyaca ünlü yazar Charles Bukowski’nin "Dünyanın En Güzel Kızı" isimli kitabından bölümler okudu.

Etkinliğe Nejat İşler’in çok sayıda hayranı ilgi gösterdi. Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.