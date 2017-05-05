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Nekbe'nin 69. yılı Ankara'da anıldı

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Büyük Felaket'in 69. yılı dolayısıyla çeşitli dernek ve öğrenci grupları etkinlik düzenlendi.

05.05.2017 - 23:01
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Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, katılımcıların, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla tuzlu su içmesiyle başladı.

Nekbe'nin 69. yılı Ankara'da anıldı

Etkinlikte konuşan Filistinli yazar Moin Naim, Nekbe'nin, sadece Filistinlilerin değil tüm ümmetin felaket günü olduğunu belirtti.

Nekbe'de, o dönem Filistin'de yaşayan Filistinlilerin yarısının zorla ve katliamlarla sürgüne gönderildiğini dile getiren Naim, insanların nereye gittikleri bilmeden sürgün edildiğini kaydetti.

Nekbe'nin 69. yılı Ankara'da anıldı

Nekbe ve Filistin'in İsrail tarafından işgaliyle ilgili tarihsel bilgi de paylaşan Naim, "Şu anda Filistin dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon mülteci var. Filistin'de de 2,5 milyon civarında mülteci bulunuyor. Yani şu anda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci olarak yaşıyor. Dünyanın her tarafına, Latin Amerika'ya kadar bile gitseniz Filistinli bulursunuz." ifadelerini kullandı.

Nekbe'nin 69. yılı Ankara'da anıldı

Öte yandan, salonun dışına bir duvara asılan bez üzerine çizilen Filistin haritasının üzerine katılımcılar, duygularını yazdıkları kağıtlar iliştirdi.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Nekbe'nin 69. yılı Ankara'da anıldı

Nekbe'nin 69. yılı Ankara'da anıldı

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