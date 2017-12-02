Nemrut Dağı beyaza büründü

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'na kışın ilk karı düştü.

NEMRUT'A TURİST AKINI

Yolların henüz ulaşılır olduğunu duyan ziyaretçiler, yaklaşık 4 kilometre yürüdükten sonra zirveye ulaştı. Nemrut'un zirvesindeki heykelleri beyazlar içerisinde gören yerli ve yabancı turistler, yorgunluklarını çektikleri fotoğraflarla unuttu.

"BU MANZARA BÜTÜN YORGUNLUĞUMU ALDI"

Slovakya'da bir taşıma şirketinde müdür olarak çalışan ve tarihi yerleri gezmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Tomas Benedik, AA muhabirine, Nemrut Dağı'na çıkmak için yaklaşık iki saat karda yürümek zorunda kaldığını anlattı. Benedik, "Bu manzarayı gördüğümde tüm yorgunluğum gitti. Bu tarihi güzelliği görmek için gerekirse yüzlerce kilometre yürüyebilirim." dedi.