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Neo-faşistler, Roma’da yürüyüş düzenledi

Faşist lider Benito Mussolini’nin Roma Yürüyüşü’nün 95’inci yıldönümü nedeniyle yürüyüş izni alamayan aşırı sağcılar, başkentte eylem yaptı.

05.11.2017 - 14:57
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Neo-faşist parti Forza Nuova (Yeni Güç), Benito Mussolini'nin, mevcut siyasi ve sosyal kaos ortamını fırsat bilerek Kara Gömlekli binlerce milisle birlikte 28 Ekim 1922’de Napoli’den başladığı ve Roma’da son bulan yürüyüşünü anmak istiyordu.

Ancak İçişleri Bakanlığı, Mussolini’yi iktidara taşıyan bu yürüyüşü anma girişimine, mevcut yasalarda faşizmi övmek suç sayıldığından izin vermedi.

"İKTİDARA HASRETİZ"

Aşırı sağcılar bunun üzerine, hükümetin göçmen politikasını, artan işsizliği ve “yasaklayıcı” tutumunu ve siyasi iklimin değişmesi gerektiğini savundu.

Neo-faşistler, Roma’da yürüyüş düzenledi

Forza Nuova lideri Roberto Fiore, “72 yıldır (Mussolini’nin ölümünden bu yana) iktidara hasretiz. Vatanımızı mahvetmek isteyenlere karşı olduğumuzu göstermek için buradayız.” dedi.

"MÜSLÜMANLAR DIŞARI" SLOGANI ATTILAR

Yabancı düşmanı göstericiler "Hristiyan Avrupa, Müslümanlar dışarı", “Bu ülkede camiler istemiyoruz” diye ve bu ülkede doğan çocuklara vatandaşlık hakkı verilmesini öngören yasa tasarısı (Ius Soli) aleyhinde sloganlar attı.

Neo-faşistler, Roma’da yürüyüş düzenledi

Tasarıda, İtalya’ya 12 yaşından önce giriş yapmış göçmen çocuklara da vatandaşlık hakkı veriliyor.

Neo-faşistler, Roma’da yürüyüş düzenledi

Milli Birlik Günü’nde yapılan yürüyüşte, İtalyan bayrakları taşındı, milli marş okundu ve “Forza Nuova bu vatanın gururudur” sloganı sık sık dile getirildi.

Neo-faşistler, Roma’da yürüyüş düzenledi

Yürüyüş, “yatay Kolezyum” olarak da anılan, Mussolini döneminde inşa edilen İtalya Medeniyet Binası’nda son buldu.

Neo-faşistler, Roma’da yürüyüş düzenledi

Neo-faşistler, Roma’da yürüyüş düzenledi

Neo-faşistler, Roma’da yürüyüş düzenledi

 

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