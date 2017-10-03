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Neo Nazi nedir

Neo nazizm akımı, Hitler Nazizmini devam ettirmek için II.Dünya savaşı sonrası oluşturulan akıma verilen addır.

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Adolf Hitler dünya tarihinin gördüğü en karanlık liderlerden biri olmuştur II. Dünya savaşı zamanında. Kendisi ile birlikte bu zamana kadar gelen en kötü miras da nazizm oldu. nazizm II. Dünya Savaşı'nda yok edildiyse de savaş sonrasında Almanya'da yer altında küllerinden doğuruldu, ismi Neo Nazi olarak yeniden kuruldu.

Neo Nazi nedir

NEO NAZİ NEDİR

Neo Nazizm, II. Dünya Savaşı'ndan sonra nasyonal sosyalizmi yeniden canlandırmak ve bu amaçla nasyonal sosyalist yönetimleri demokratik veya silahlı yollarla başa geçirmeyi hedefleyen, siyasî hareket ve düşüncelere verilen ortak isimdir.

Neo Nazi nedir

Nazi Almanyası'nın 8 Mayıs 1945 tarihli yenilgisiyle beraber Nasyonal Sosyalist Hitler rejimi çökmüş, Almanya 1949'a kadar Müttefik Devletler'in işgali altında kalmıştı. İşgal boyunca nasyonal sosyalizme ait olan her şey kaldırılmış ve bu düşünceler Alman halkının zihninden silinmeye çalışılmıştır. Ancak Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ve bütün dünyada nasyonal sosyalizme duyulan ilgi tükenmemiştir. Tükenmenin aksine bu hareket, diğer ırkçı örgütlerle görüş birliğine vararak adeta birbirlerini temsil etmeye, beslemeye başlamışlardır.

Neo Nazi nedir

NSU İLE NEO NAZİLERİN BAĞLANTISI

Günümüze kadar gelen Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü (Nationalsozialistischer Untergrund-NSU) Almanya merkezli olmak üzere bir çok ülkede faaliyet göstermekte ve Nazizmi açıkca savunmaktadır.

Neo Nazi nedir

Her ne kadar NSU'nun görünen liderleri tutuklu olarak yargılansa da bu örgüt faaliyetlerini durdurmaya yetmiyor, aksine akıl hocaları dışarılarda kol gezdiği için fikir de devam etmekte. Bu güne kadar binlerce kişiyi ırkçı faaliyetlerle öldürlen bu görüş, ayrıca finansman için de banka soygunları, uyuşturucu faaliyetleri gibi illegal yollara başvurmaktadır.

Neo Nazi nedir

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