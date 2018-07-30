taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.158
USD
4,8836
EURO
5,7211
ALTIN
191,92
PETR
75,4200

Nepal'de doğal afetlerin bilançosu: 455 ölü

3,5 ayda meydana gelen doğal afetlerde 455 kişi hayatını kaybetti.

REUTERS | 30.07.2018 - 22:29..
  1. Haberler
  2. Dünya

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, nisan ayı ortasından bu yana son 3.5 ayda meydana gelen yangın, sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi gibi doğal afetlerde toplam 455 kişinin öldüğü belirtildi.

72 KİŞİ HALEN KAYIP

Raporda, doğal afetlerde 72 kişinin halen kayıp olduğu, 2 bin 230 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Nepal'de doğal afetlerin bilançosu: 455 ölü

MADDİ KAYIP 30 MİLYON DOLAR

Afetler ülkede 3 bin 775 evin hasar görmesine neden olurken, maddi kayıbın yaklaşık 30 milyon dolar olduğu bildirildi.

2 HAFTADA 56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı iki hafta önce yaptığı açıklamada, Nepal'de şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda, 1 Temmuz'dan 15 Temmuza kadar ölenlerin sayısının 56 olduğunu duyurmuştu.

Temmuz-ekim aylarında görülen muson yağmurları nedeniyle ülkede, her yıl yüzlerce insan hayatını kaybediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdo Tatlıses'ten bedelli askerlik açıklaması

İdo Tatlıses'ten bedelli askerlik açıklaması

143
Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

121
Bedelli yapacak olanların birlikleri netleşti

Bedelli yapacak olanların birlikleri netleşti

105
Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

Metrobüs kavgası CHP'nin durumunu özetledi

99
Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da

Eski M.Unitedlı Anderson Adana Demirspor'da

42
Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor

221
Deniz Seki'den hamilelik açıklaması

Deniz Seki'den hamilelik açıklaması

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM