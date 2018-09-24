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Nepal'de kaplan popülasyonu 235'e ulaştı

Soyu tükenmekte olan Bengal kaplanlarının Nepal'deki popülasyonunun 9 yılda yaklaşık 2 kat arttığı açıklandı.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 17:25..
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Çevreciler ve yaban hayatı uzmanları tarafından yürütülen koruma çalışmaları sonucu Nepal'de 2009'dan bu yana kaplan popülasyonunun yaklaşık iki kat artarak 235'e ulaştığı belirtildi.

Ülkede 2009'da 121 Bengal kaplanının kaldığını ifade eden uzmanlar, 9 yıldaki artışın oldukça sevindirici olduğuna işaret etti.

Nepal ve 12 diğer ülke, 2022 yılına kadar kaplan popülasyonunu iki katına çıkarma sözü vermişti. Nepal böylece kaplan popülasyonunu 2 katına çıkarma hedefine diğer ülkelerden önce varmış oldu.

DÜNYADA 2500 BENGAL KAPLANI YAŞIYOR

Kaplanlar avlanma, doğal yaşam alanlarının kaybı ve ormanların yok edilemesi tehditleriyle karşı karşıya. WWF'nin verilerine göre dünyada vahşi doğada yaşayan yaklaşık 2500 Bengal kaplanı kaldığı sanılıyor.

Bu rakam 1990'larda 100.000'den fazlaydı.

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