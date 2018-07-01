Nerede hata yaptın: Anlam Arama

Çocukluğunuza dair tastamam hatırladığınız en son şey ne? En son ne zaman gerçekten güldüğünüzü anlatırken tüm parçalar yerli yerinde mi? Ya da her şey yerli yerinde olmalı mı? Eskileri anıp nerede hata yaptığınızı ya da değiştirmek istediklerinizi düşünmek, her şeye yeni bir anlam yüklemek bugünkü enerjinizden neleri çalacak, hiç hesap ettiniz mi?

ANLAM ARAMA

Hazal Yılmaz, yaş aldığını fark ettiğinde, çocukluğu ve olgunluğu arasında bir labirentte geziye çıkıyor. Kendini izliyor ve çocukluğundan hatırına düşen kesik kesik sahneleri, hayalleri süslüyor.

Hepimiz gibi hikaye biriktirmek için yaşadığı günleri geride bırakmaya karar veriyor. Eski hikayeleri kafasında evirip çevirip nerede hata yaptığını aramaya da son verme kararı alıyor.

Siz bu kararı almaya kaç hata uzaklıktasınız?

Anlam Arama

Hazal Kaya

Karakarga Yay.

S.: 152

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