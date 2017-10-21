Neruda'nın ölüm belgesi gerçeği yansıtmıyor

Uluslararası adli tıp uzmanlarından oluşan heyet, Santiago'da düzenlenen basın toplantısında, yapılan testlerin ölüm belgesinin Neruda'nın 'gerçek ölüm nedenini' yansıtmadığını doğruladığını açıkladı.

KANSER DEĞİL PATOJENİK BAKTERİ

Neruda'nın 2013 yılında hakim kararıyla mezarından çıkarılan ve uzman heyeti tarafından incelenen kalıntılarında patojenik bir bakteriye rastlandığı, ünlü şairin ölümüne muhtemelen bu bakterinin yol açtığı belirtildi.





Uzmanların bundan sonra patojenik bakteriyi tanımlamaya çalışacakları, sonuçların bir yıl içinde çıkabileceği kaydedildi.

ASKERİ DARBEDEN 12 GÜN SONRA ÖLDÜ

Sosyalist lider Salvador Allende'nin dostu ve destekçisi Pablo Neruda'nın, Şili'de 1973 yılında General Augusto Pinochet liderliğindeki askeri darbeden 12 gün sonra prostat kanserinden öldüğü duyurulmuştu.

Neruda, ölümünden 3 gün önce Meksika'ya sığınma talebinde bulunmuştu.

ŞOFÖRÜ "GİZLİ TARAFINDAN ZEHİRLENDİ" DİYOR

Kalıntıları geçen yıl tekrar gömülen Neruda'nın eski şoförü Manuel Araya, ünlü şairin gizli servis tarafından zehirlendiğini savunuyordu.