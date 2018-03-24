Neşeli kahramanlar Tavşancan ile Faresu çizgi film oluyor

Okul öncesi çocuklara hitap eden “Tavşancan ile Faresu”, Magic Light Pictures’in ilgisibi çekmiş ve çizgi filme uyarlanmasına karar verilmiş. Renkli dünyalarında çocukların ilgisini çekecek maceralara yer veren kitap, şimdi miniklere ekrandan ulaşacak.

(Axel Scheffler)

TAVŞANCAN İLE FARESU

Tüm dünya çocuklarının gönlünde yer eden “The Gruffalo”nun çizeri Axel Scheffler, Tavşancan ile Faresu’yu yazdı ve resimledi.

Kitap, arkadaşlık duygusunu paylaşma ve sorunlara çözüm bulma temaları ile işliyor. Elbette resimleriyle de çocukların göz zevkine hitap ederek kendisine çekiyor.

Şu an 7 kitabı bulunan serinin çevirilerini ise Berrak İdiman üstlenmiş.

PIP AND POSY

“Tavşancan ile Faresu”, yurt dışında “Pip and Posy” adıyla yayınlanacak. Türkiye’ye gelmesine ise daha zaman var. Ancak çocuk kitaplarının çizgi filme uyarlanması konusunda Magic Light’ın başarılarını düşünürsek, çocukları renkli bir çizgi film daha bekliyor…

Damla Karakuş

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