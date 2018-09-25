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Neşet Ertaş’ı anlatan kitaplar

Bugün Neşet Ertaş’ın 6. ölüm yıl dönümü… Onu anlatan kitapları derleyerek bu anlamlı günü anıyoruz…

Özel İçerik | 25.09.2018 - 12:00..
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Neşet Ertaş

Dünyanın yalan olduğunu içli içli anlatan, türküleriyle kalbimize köprü kurmuş halk ozanı, Neşet Baba. Onu her gün her an bir yerlerden kulağımıza çalınan sesiyle anıyoruz. Ama yine de bugün başka; bugün onun ölüm yıl dönümü…

Türkülerin yavaş yavaş unutulduğu, popüler kültürün her zerresiyle dört yanımızı sardığı günümüzde asla unutulmayacak bir isim, Neşet Ertaş. Çünkü yalandan yüzümüze gülen  dünyanın yaşanırlığını başka kimse onun kadar içten anlatamaz gibi…

Güzel kalbiyle, hoşgörüsüyle, türküleriyle bir Neşet Ertaş geçti bu dünyadan…

İyi ki…

O zaman Neşet Baba’yı bir de kitap köşemizde ardından çıkmış kitapları hatırlayarak analım. İşte o kitaplar…

Neşet Ertaş'ı anlatan kitaplar

NEŞET ERTAŞ

Kırşehir'in Kırtıllar köyünde doğan küçük Neşet'in ünü Türkiye'yi aşan bir sanatçı oluşunun hikâyesi.

Neşet Ertaş

Zafer Akkaş

Panama Yay.

S.: 48

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Neşet Ertaş'ı anlatan kitaplar

SON ABDAL NEŞET ERTAŞ

Bu kitapta, Neşet Ertaş’ın 60 yıla varan sanat hayatıyla ilgili özlü bilgiler; taş plak, plak, kaset ve CD ortamında halka ulaşan tüm eserlerinin listesi ile hakkında çıkmış her türlü yazılı (tezler, kitaplar, araştırma yazıları, köşe yazıları, tebliğler, haberler vs.) ve görsel (belgesel, tiyatro ve röportajlar) malzemenin bibliyografyası bir arada okuyucuya sunulmaktadır.

Son Abdal Neşet Ertaş

Salahaddin Bekki

Kesit Yay.

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Neşet Ertaş'ı anlatan kitaplar

NEŞET ERTAŞ KİTABI

Bu eser hayatını türkülerine, türkülerini hayatına adamış eşsiz saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ı anlamaya ve anlatmaya yönelik bir monografi denemesidir.

Neşet Ertaş Kitabı

Bayram Bilge Tokel

Kapı Yay.

S.: 331

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Neşet Ertaş'ı anlatan kitaplar

HERKES SEVER NEŞET ERTAŞ'I

Dostoyevski’den Palahniuk’a , Oğuz Atay’dan Tom Watis’e kadar bir çok “tanıdık sima”dan beslenmiş bir yazar Zafer İlbars. Mizahi üslubuyla; kendini var etmeye çalışırken detaylarda ve kadınlarda kaybolduğunu fark edemeyen kahramanına yaklaşımı, acıma ile yerme arasında keyifle salınıyor.

Herkes Sever Neşet Ertaş'ı

Zafer İlbars

Puksavida Yay.

S.: 248

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Neşet Ertaş'ı anlatan kitaplar

GARİP BÜLBÜL NEŞET ERTAŞ

Ulu Abdallar soyundan, ömrü gariplik ile bülbüllük arasında geçmiş, son nefesinde; sazımın emaneti diyerek yarattığı gönül mirasını teslim eden, ustalar ustası Muharrem Ertaş'ın benzersiz ozan oğludur Neşet Ertaş. Tıpkı babası gibi bir garip bülbül misali sürdüğü ömrü boyunca elinde sazı, dilinde sözü, yüreğinde aşkın közüyle, korun içine çekilen ateş misali, emeğini ozan bilgeliğinin ardına gizleyerek hep hayatı havalandırmış, yaşadığını söylemiş-söylediğini yaşamıştır...

Garip Bülbül Neşet Ertaş (2 Kitap)

Erol Parlak

Demos Yay.

S.: 1408

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Neşet Ertaş'ı anlatan kitaplar

BOZKIRIN TEZENESİ NEŞET ERTAŞ'IN GÖNÜL DÜNYASI

Neşet Ertaş; O bir Abdal… O bir Köçek… O bir Cingan’dı. O bizim Anadolu’daki sesimiz… O bizim ışığımız, nefesimiz… O bizim Bozkırdaki toprağımız, tezenemiz… O bizim, ozanımız, gönül dağımız, yalan dünyamızdı. Küskün… Yılgın… Bezgin… Bitkin günler yaşadı. Türkiye yıllar sonra, Onu bir daha unutmamacasına, Yeniden keşfetse de O unutulmayacak bir ustaydı. Çünkü O, UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kabul edilen, İTÜ Devlet Konservatuarı tarafından “Fahri Doktora” ödülüne layık görülen “kara suratlı” adamdı.

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın Gönül Dünyası

Muammer Yılmaz

Nüve Kültür Merkezi Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Neşet Ertaş'ı anlatan kitaplar

NEŞET ERTAŞ - MEDYA ANTOLOJİSİ

O ses, saz ve sözden ibaret bir Anadolu bozkırıydı. Onun türkülerinin sözü Yunus Emre'nin, Mevlana'nın başlattığı, Aşık Veysel'in Şarkışla yollarında, Sivas'ın donunda, ayazında, karında, çiftinde, çubuğunda kışlattığı özdeyiş sergileriydi.

Neşet Ertaş - Medya Antolojisi (e-kitap)

İsmet Zeren

Günyüzü Yay.

S.: 214

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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