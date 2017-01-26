taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.381
USD
3,8147
EURO
4,0980
ALTIN
146,70
PETR
55,3900

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

Adana'da nesli tükenme tehlikesinde olan yaralı bir saz kedisi, köpeklerden kaçıp gizlendiği konteynerin altında sıkıştı.

26.01.2017 - 11:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde köpekler tarafından kovalanan bir hayvanının konteynerin altına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise ihbar üzerine Doğayı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

Görevliler bir süre sonra olay yerine gelip kontrol ettiklerinde yaralı hayvanın nesli tehlike altında bulunan ve doğal yaşam alanı Karataş ilçesindeki Akyatan bölgesi olan "saz kedisi" olduğunu belirledi.

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

İĞNE İLE BAYILTILARAK KURTARILDI

Doğayı Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şubesi'nden gelen ekip önce konteynerin altına bakıp hayvanın son durumunu inceledi. Yaralı hayvan boru ile uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldı. Bir süre sonra ise bir görevli hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı.

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

TARSUS'A TEDAVİYE GÖTÜRÜLDÜ

Saz kedisi kafese konarak Tarsus'a götürülüp tedavi altına alındı. Veteriner hekim saz kedisine bir arabanın çarpmış olabileceğini arka bacağından yaralandığını söyledi.

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

"NESLİ TEHLİKE ALTINDA, KORUMA ALTINA ALINAN BİR HAYVAN"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 2013 yılında Saz Kedisi Tür Koruma Eylem Planı çalışmasını yapan ve bu hayvanların en çok bulunduğu Akyatan'da bir süre incelemede bulunan Doğa Koruma Yönetmeni Ayşe Oruç, "Saz kedilerinin yaşam alanları yok olmak üzeredir. Yaban kedilerinin sayıları da gittikçe azalmaktadır. Saz kedisi, ülkemizde tehlike altındaki türlerdendir. Avcılık, habitat kaybı, bataklıkların tarım alanlarına dönüştürülmesi ve kemirgenlerle mücadele sonucu avlarının azalmasıyla tehlike altına girmiştir. Avlanılması yasaktır. Saz kedileri en çok Akyatan'da diğer bir kaç bölgede ise nadiren görülmektedir. Yapılan çalışmada 71 saz kedisi olduğunu ortaya koyduk. Bu hayvanlar devlet tarafından da koruma altına alınmıştır" dedi.Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

Nesli tükenmekte olan saz kedisini kurtarma operasyonu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum tercihleri araştırması

Referandum tercihleri araştırması

249
Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

Caner Erkin'den Asena Atalay'a çok sert cevap

208
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

734
YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

12
Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

Almanya'da Cem Özdemir'e tepki gösteren Türk taksici

116
Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

10
Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM