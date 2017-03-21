Nesli tükenmekte olan yarasa bulundu

Hatay'ın Hassa İlçesi'nde bulunan 'Sugediği-3' isimli lav tüpü mağarasında nesli tehlike altında bulunan Akdeniz Nalburunlu Yarasa'ya rastlandı.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç ve uzman öğretim üyeleri tarafından yaklaşık 2 yıldır ayrıntılı incelenen alandaki lav tüplerinde, doğa ve doğal kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından kırmızı listesinde tehdide açık (NT) olarak listelenen, diğer nalburunlu türlere nazaran daha az görülen ve bilimsel adı Rhinolophus euryale, Blasius 1853 olan Akdeniz nalburunlu yarasa türüne rastlandığı belirtildi.

"YILDA BİR YAVRU DOĞURUYORLAR"

Yapılan araştırmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç, "19 Mart 2017 tarihinde Sugediği-3 olarak adlandırılan lav tüpünde bu türün erkek bireylerinden oluşan oldukça kalabalık hibernasyon kolonileri tespit edilmiştir. Yaklaşık iki yılda eşeysel olgunluğa erişen bu tür, yılda sadece bir kez çiftleşmekte ve bir yavru doğurmaktadır." dedi.





"KEŞFEDİLEN YARASA TÜRÜ 4'E YÜKSELDİ"

Bu keşifle birlikte lav tüpü mağaralarında keşfedilen yarasa türlerinin dörde ulaştığını belirten Öğünç, şu bilgileri verdi;

"Lav tüplerinde daha önce kayıt verilen IUCN kırmızı listesinde hassas (VU) olarak sınıflandırılan uzun ayaklı yarasa ve Mehely’in Nalburunlu yarasası ile Tehdite açık (NT) olarak sınıflandırılan uzun kanatlı yarasa türlerine, Akdeniz nalburunlu yarasasının ilavesi ile Leçelik alanda (volkanik kalıntı) yayılış gösteren yarasa türlerinin sayısı 4’e çıkmıştır." dedi.



