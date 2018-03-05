Neslihan Atagül: Üç bacak açmakla arınmıyorsun

Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu'yla evli olan Neslihan Atagül, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUK GÜZEL BİR ŞEY"

Atagül, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Herhalde yaparım. Bu işler planlı mı oluyor, bilmiyorum. Sonuçta evlendik, çocuk güzel bir şey." cevabını verdi.

Oyuncu, "İnsanların vicdanı daha mı az işliyor?" sorusuna ise, "Kime sorsan, 'Kişisel gelişim, pilates, yoga ve enerji arınıyoruz' diyor. Ama biz bunu pratikte göremiyoruz. Üç bacak açınca arınmıyorsun. Beynini arındırman gerekiyor." yanıtını verdi