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Neslihan Atagül: Üç bacak açmakla arınmıyorsun

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medyada kişisel gelişim adı altında yapılan şeyleri eleştirdi.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 07:31..
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Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu'yla evli olan Neslihan Atagül, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Neslihan Atagül: Üç bacak açmakla arınmıyorsun

"ÇOCUK GÜZEL BİR ŞEY"

Atagül, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Herhalde yaparım. Bu işler planlı mı oluyor, bilmiyorum. Sonuçta evlendik, çocuk güzel bir şey." cevabını verdi.

Oyuncu, "İnsanların vicdanı daha mı az işliyor?" sorusuna ise, "Kime sorsan, 'Kişisel gelişim, pilates, yoga ve enerji arınıyoruz' diyor. Ama biz bunu pratikte göremiyoruz. Üç bacak açınca arınmıyorsun. Beynini arındırman gerekiyor." yanıtını verdi

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