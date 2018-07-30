taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8576
EURO
5,6638
ALTIN
190,69
PETR
74,7500

Neslihan Atagül çöp topladı

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, önceki gün Akyaka’nın gözlerden uzak bir koyunda kamp yaptı.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 06:23..
  1. Haberler
  2. Magazin

İki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Akyaka’daki tatillerine devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün de botla gözlerden uzak bir koya giderek kamp yaptı.

Neslihan Atagül çöp topladı

ÖRNEK DAVRANIŞ

Sessiz sakin koyda huzurlu birkaç saat geçiren çift, geri dönmeden önce örnek bir davranış sergiledi.

Duyarsız tatilcilerin çevreye saçtığı çöplerden rahatsız olan ikili, ellerine büyük bir poşet alarak çevre temizliği yaptı. kili, akşama doğru, topladıkları çöpleri de konteyner’a atmak üzere yanlarına alarak botla Akyaka’ya döndü.

Neslihan Atagül çöp topladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

Arsev Eraslan: Ay'a gitmek çok boş bir şey

58
Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı

60
Almanya'daki Türkler Mesut Özil'e sahip çıktı

Almanya'daki Türkler Mesut Özil'e sahip çıktı

20
Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

Demet Akalın: Beni eleştirenler şimdi mayo giyiyor

3
Çaldıkları şeftalilerle kaçarken minibüsleri yandı

Çaldıkları şeftalilerle kaçarken minibüsleri yandı

22
Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı

Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı

8
Cezaevindeki Navaz Şerif hastaneye kaldırıldı

Cezaevindeki Navaz Şerif hastaneye kaldırıldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM