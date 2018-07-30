Neslihan Atagül çöp topladı

İki ünlü oyuncu Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Akyaka’daki tatillerine devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün de botla gözlerden uzak bir koya giderek kamp yaptı.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Sessiz sakin koyda huzurlu birkaç saat geçiren çift, geri dönmeden önce örnek bir davranış sergiledi.

Duyarsız tatilcilerin çevreye saçtığı çöplerden rahatsız olan ikili, ellerine büyük bir poşet alarak çevre temizliği yaptı. kili, akşama doğru, topladıkları çöpleri de konteyner’a atmak üzere yanlarına alarak botla Akyaka’ya döndü.