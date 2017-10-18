Neslihan Atagül: Sanki dünyanın en güzel kadınıyım

Oyuncu Neslihan Atagül, Marie Claire dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. 2016 yılında Kadir Doğulu ile evlenen ünlü oyuncu, aşkın hayatının merkezinde olduğunu söyledi.

"İNANILMAZ BİR DUYGU"

Atagül, “Kadir ile çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Bana, dünyanın en güzel kadınıymışım gibi hissettiriyor ve bu inanılmaz güzel bir duygu. Evliliğimin, sevgilimin ve aşkımın tadını çıkarıyorum” diye konuştu.

"YAPRAK DÖKÜMÜ BANA ÇOK ŞEY KAZANDIRDI"

Oyunculukta dönüm noktasının rol aldığı “Yaprak Dökümü” olduğunu belirten Atagül, “İlk kez ‘İlk Aşk’ filminde yer aldım. Sonrasında da ilk dizi projem ‘Yaprak Dökümü’nde rol aldım. Dizi uzun soluklu bir iş oldu ve çok güzel bir kadrosu vardı. Bana çok şey öğretti. Bugün hâlâ meslek hayatıma iyi ki o işle başlamışım, diyebiliyorum” diye konuştu. Dizi izlemediğini de itiraf eden oyuncu, “Açıkçası dizilerle pek aram yok, daha çok film izliyorum” dedi.