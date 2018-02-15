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Neslihan Önderoğlu'nun yeni kitabı yayımlandı

Neslihan Önderoğlu’nun yeni romanı 'Yeryüzü Yorgunları' Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 17:00..
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Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi Neslihan Önderoğlu, aşkı, şiddeti, evlilik kurumunu ve doğadan kopuşu sorguladığı romanına bu adı vermekle hem kahramanlarına hem de insanlığın kutsal metinlerin yazılışından bu yana bir türlü çözemediği ve “yorgun” düştüğü sorunlarına vurgu yapıyor.

Neslihan Önderoğlu'nun yeni kitabı yayımlandı

İlişkilerimiz bize hep çalışmadığımız yerden sorar. Sonunda kendimizi yaralı ve hiç tükenmeyecek bir değişiklik özlemi içinde buluruz.

Neslihan Önderoğlu'nun yeni kitabı yayımlandı

Neslihan Önderoğlu

Yeryüzü Yorgunlarını bir solukta okuyacaksınız.

Yazar: Neslihan Önderoğlu

Yayınevi: Can Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 176

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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