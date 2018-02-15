Neslihan Önderoğlu'nun yeni kitabı yayımlandı

Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi Neslihan Önderoğlu, aşkı, şiddeti, evlilik kurumunu ve doğadan kopuşu sorguladığı romanına bu adı vermekle hem kahramanlarına hem de insanlığın kutsal metinlerin yazılışından bu yana bir türlü çözemediği ve “yorgun” düştüğü sorunlarına vurgu yapıyor.
İlişkilerimiz bize hep çalışmadığımız yerden sorar. Sonunda kendimizi yaralı ve hiç tükenmeyecek bir değişiklik özlemi içinde buluruz.
Neslihan Önderoğlu
Yeryüzü Yorgunları’nı bir solukta okuyacaksınız.
Yazar: Neslihan Önderoğlu
Yayınevi: Can Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 176
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