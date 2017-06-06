Neslihan'ın ölümüne neden olan şoför: Uykusuzdum

Talas İlçesi Atatürk Bulvarı'ndan kent merkezine 54 yaşındaki Mehmet Işık yönetimindeki 38 AB 362 plakalı halk otobüsü, dün saat 13.51'de kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 38 FG 433, 34 NU 7332, 38 FG 009, 38 JS 708 ve 38 GF 446 plakalı araçlara, ardından da kaldırımda yürüyen Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Neslihan Can’a çarptı.

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Halk otobüsü, 38 FG 433 plakalı otomobili yaklaşık 35 metre önünde sürükledikten sonra durabildi. Ortalık savaş alanına dönerken, Neslihan Can kaza yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü Mehmet Işık da hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akyazı Anadolu Öğretmen Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Kayseri'ye gelen Neslihan Can’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'nın Akyazı İlçesi'ne götürüldü.

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BİLİRKİŞİ: FREN ARIZASI YOK

Trafik Denetleme ve Tescil Şubesi ve halk otobüslerin denetimini sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ile makine mühendislerinden oluşturulan bilirkişi heyeti, kazanın nedenini belirlemek için otobüste inceleme yaptı. Yapılan incelemede, ilk başta iddia edildiği gibi fren sistemi ve mekanik bir arızaya rastlanmadı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi bilirkişisi polisler de otobüsün fren sisteminde herhangi bir arıza olmadığı, kazanın sürücü hatasından kaynaklandığına ilişkin rapor düzenledi. Bilirkişi heyeti 'sürücünün yorgun, uykusuz veya o sırada oruçlu olduğu için kan şekerinin düşmüş olabileceği' ihtimaline ağırlık verdi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ: UYKUSUZDUM, DALMIŞIM

Kazada hafif yaralanan ve ayakta tedavinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Mehmet Işık, Talas Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı. Mehmet Işık'ın ifadesinde, "Altı yıldan beri otobüs şoförlüğü yapıyorum. Olay günü uykusuzdum. Bir an dalmışım. Önümdeki otomobillere çarpınca çıkan seslerden ve yolcuların bağırışlarıyla kendime geldim'' dedi.

TEKNİK HEYET ARACI İNCELEYECEK

Şoför Işık'ın alınan doktor raporunda olay sırasında alkollü olmadığı ve ihtimaller arasında yer alan kalp krizi geçirmediğine yer verildi. Mehmet Işık'ın 'ölüme sebebiyet' ve 'maddi hasarlı trafik kazası' suçlarından mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, halk otobüsü, yetkili serviste Makine Mühendisleri Odası Şubesi'nden atanacak teknik heyet tarafından kinci kez fren ve mekanik testten geçirilecek.

















