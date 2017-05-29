Neslişah Alkoçlar Aslışah'ın aşk hayatından rahatsız

Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah-Ender Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar (24) Hakan Sabancı ile 1,5 yıl aşk yaşamıştı. Sevgililer geçen Ekim'de ayrıldı. Aslışah'ın adı sosyetenin gözde bekarlarından Kaan Boyner'le aşk dedikodusuna karıştı. Ailesinden "Özel hayatına dikkat et" uyarısı alan Aslışah bir süre sessiz kaldı.

ABLASI ONAY VERMEDİ

İki hafta önce de eski basketçi Kerem Tunçeri (38) ile aşk yaşamaya başladı. Ancak bu ilişkisi ailesi, özellikle de ablası Neslişah Alkoçlar'ın onayından geçmedi.

"BASIN ÖNÜNE ÇIKMAYIN"

Neslişah Alkoçlar kardeşi Aslışah ile Kerem Tunçeri'nin ilişkisini duyunca önce "Olmaz" diye tepki gösterdi. Ardından kardeşini "Basının önüne çıkmayın, en azından bir süre gizlenin" diye uyardı. Ancak söz dinletemedi. Aslışah Alkoçlar ile Kerem Tunçeri'nin poz vermesi, magazin gündeminde yer alması ablayı çıldırttı. İki kardeşin arasında soğuk rüzgarlar esiyor.