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Neslişah Alkoçlar'ı kızdıran Özge yorumu

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, sosyal medyadan gelen bir yoruma çok kızdı.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 08:42..
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Engin Altan Düzyatan, 5 yıldır birlikte olduğu Özge Özpirinçci'den ayrıldıktan  sonra, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturmuştu.

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan, katıldığı bir düğünden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına ‘Her kocanın kaderi güzel bir kare yakalamak’ mesajını yazdı.

"ÖZGE'DEN SONRA SENİN OLMAN TUTARSIZLIK"

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa bazı takipçiler tarafından olumsuz eleştiriler de yapıldı. Bir takipçisi ‘Ya o değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız’ mesajını yazınca Neslişah Alkoçlar’ı çok kızdırdı.

"ÇOCUĞUNUZUN ADINA ÜZÜLÜYORUM"

Alkoçlar, kötü yorumda bulunan takipçisine şu sözlerle yanıt verdi; ‘Çocuğunuz adına üzülüyorum böyle bir annesi var, ne üzücü… Allah kalp güzelliği versin. Kaldı ki bana bu kadar değer verip sinir olmanıza rağmen takip etmeniz beni çok gururlandırdı. Maşallah çok tutarlısınız…’

Neslişah Alkoçlar'ı kızdıran Özge yorumu


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