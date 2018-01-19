Nesrin Cavadzade: Bale hocam sırtımda cetvel kırdı

Derginin sorularını da yanıtlayan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

İŞTE CAVADZADE'NİN RÖPORTAJINDAN ARA BAŞLIKLAR...

"ÜZERİME GİYMEK İSTEDİĞİM CEKER BU"

- Hayranlarınıza göre ‘cesur, seksi ve kendinden emin’ bir duruşunuz var

“Bu imajı çok seviyorum. Çünkü üzerime giymeyi tercih ettiğim elbise, ceket bu! Ama tamamıyla ‘Nesrin gerçekten bu mu?’ derseniz, hayır değil. Çünkü ben sadece bu imajdan hoşlanıyorum. Bu imaj sayesinde hem kendime güç veriyorum, korkularımın üzerine gidiyorum, hem de kadınlara güç verdiğimi düşünüyorum. Beni yanlış anlamadıkları ve sinir olmadıkları sürece.”

"KADINLAR KADIN GİBİ GÖRÜNMEKTEN KORKMAMALI"

- Seksi görünmekten rahatsızlık duyduğunuz zamanlar olmuyor mu?

“Hiç olmuyor! Kadınlar olarak cazibeli olabilmekle ilgili o kadar köşeye sıkıştırılmış vaziyetteyiz ki. Neredeyse her anımız otosansür. Bu yüzden cazibesini saklamak zorunda bırakılmamış bir kadın, gurur duyulacak bir duruş benim için. Kıvrımlarımız var ve bunlar yokmuş gibi davranmaya zorlanıyoruz. Feminen olmak bence çok değerli. Kadınların da kadınlıklarına sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar kadın gibi görünmekten korkmamalı.”

"EN FİT BENİM"

- Kendinizi diğer kadın oyunculardan ayırdığınız yönleriniz neler?

“Bence kendi jenerasyonumun en fit kadınlardan biriyim. Bu da çalışkan yapımın bir uzantısı aslında. Ben Sovyetler Birliği’nde doğdum ve büyüdüm. Bale hocamın cetveli sırtımda kırılırdı. Çok disiplinli bir çocukluk geçirdim. Böyle bir eğitim sistemine alışkın olduğum için de kendimi ve irademi kontrol edebildiğimi düşünüyorum.”