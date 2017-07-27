Netahyahu El Cezire'yi kapatıyor

Mescid-i Aksa'da Filistinlilere insanlık dışı müdahalede bulunan İsrail polisi, Müslümanlara zulme devam ediyor.

Polisin tavrından memnun kalan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kudüs'te yaşananların faturasını Katar merkezli TV kanalı Al Jazeera'ye kesti.

NETANYAHU: AL JAZEERA İSRAİL'DEN SİLİNECEK

Konuyla ilgili olarak Facebook hesabından bir paylaşımda bulunan Netanyahu, "Al Jazeera, Harem-i Şerif çevresinde şiddeti kışkırtmaya devam ediyor. Birkaç kez Kudüs'teki ofislerinin kapatılması için mahkemeye başvurdum. Eğer bu yasal sorunlar yüzünden gerçekleşmiyorsa, Al Jazeera'nin İsrail'den silinmesini sağlayacak yasalar üzerinde çalışacağım." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: İsrail polisinin Filistin köyüne baskını

KÖRFEZ ÜLKELERİ YAYINLARI KISITLAMIŞTI

Al Jazeera'nin yayınları daha önce Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi ülkeler tarafından kısıtlanmıştı. Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan öncülüğündeki blok, Katar'dan El Cezire'nin kapatılmasını istemişti.