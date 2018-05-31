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Netanyahu 2011'de İran'a savaş açmayı planlamış

Mossad istihbaratının eski başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2011'de İran'a savaş açmak için orduya emir verdiğini söyledi.

AA | 31.05.2018 - 12:25..
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sd

Yerel bir televizyona konuşan İsrail istihbaratı Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, Başbakan Netanyahu'nun 2011'de İran'a 15 gün içerisinde savaş açmak için İsrail ordusuna emir verdiğini söyledi.

"TATBİKAT AMAÇLI DEĞİLDİ"

Netanyahu'nun savaş emrinin tatbikat amaçlı olmadığını ileri süren Pardo, bu kararı İran'a savaş açmak için veya  ABD'ye İran konusunda baskı kurmak için aldığına inandığını belirtti.

EMRİN NEDEN UYGULANMADIĞINI SÖYLEDİ

Savaş emrini aldıktan sonra istifa etmeyi düşündüğünü belirten Pardo, emrin neden uygulanmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Eski Başbakan ve 2011'deki Netanyahu hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Ehud Barak, Binyamin Netanyahu'nun 2010 ve 2011'de İran'ı bombalamak istediğini ancak İsrailli üst düzey yöneticilerin bu plana karşı çıktığını dile getirmişti.

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