Netanyahu Al Jazeera'nın Kudüs ofisini kapattıracak

İsrail yönetiminin, Mescid-i Aksa ve Kudüs'e yönelik ihlalleri takip eden gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskılarının bu seferki adresi Katar merkezli Al Jazeera televizyonu oldu.

"ŞİDDETİ TEŞVİK EDİYORLAR"

Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa üzerinden şiddeti teşvik ettiği için Al Jazeera'nın Kudüs ofisinin kapatılması talimatı verdim. Mevcut yasalar çerçevesinde bunun mümkün olmaması halinde ise İsrail parlamentosu Knesset'te Al Jazeera'yı kovmak için gerekli yasanın geçirilmesine çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Son günlerde işgal altındaki Kudüs'te yaşananları görüntülemek isteyen gazeteciler de İsrail polisi tarafından şiddet ve baskıya maruz kalıyor. Olay yerlerine erişimleri kısıtlanan gazeteciler, zaman zaman gözaltına alınarak saatlerce alıkonuluyor.