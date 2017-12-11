Netanyahu Avrupa'dan eli boş döndü

İsrail'den AB'ye 22 yıldan sonra ilk defa başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmesine rağmen protokolün çiğnenerek Netanyahu'nun AB'nin dışişleri bakanı düzeyindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından karşılanması dikkati çekti.

"AB ÜLKELERİ DE KABUL EDECEK" DEMİŞTİ

Mogherini ve AB üyesi ülkeleri dışişleri bakanlarıyla çalışma kahvaltısına katılmadan önce basına açıklamalarda bulunan Netanyahu, tüm Avrupa ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına uyarak büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını düşündüğünü dile getirmişti.

AVRUPA'DAN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ

Ancak Netanyahu'nun dışişleri bakanlarıyla görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Mogherini, "Netanyahu bu beklentilerini başka ülkeler için koruyabilir. AB bu yönde adım atmayacaktır." ifadesini kullandı.

Mogherini, 28 AB üyesinin dışişleri bakanının Başbakan Netanyahu'ya "açık bir mesaj" aktardığını belirterek, "Dışişleri bakanları Netanyahu'ya AB'de Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak, iki devletli çözüm konusunda tam bir birlik olduğunu bizzat göstermiş oldu." diye konuştu.

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JUNCKER'LE GÖRÜŞMESİNİ İPTAL ETTİ

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantı sırasında AB dışişleri bakanları, ABD'nin Kudüs'ü başkent ilan eden kararına sert tepki göstererek, büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınmayacağını teyit etti.

AB dışişleri bakanlarından beklediği desteği göremeyen Netanyahu, Juncker'le görüşmesini iptal ederek Brüksel'den ayrıldı.

"OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI"

Görüşmenin iptal nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak AB yetkilileri, İsrail heyetinin olumsuz hava koşullarını gerekçe gösterdiğini belirtti.

AB kaynakları, dışişleri bakanları toplantısındaki eleştiriler ve gördüğü soğuk karşılama nedeni ile Netanyahu'nun Juncker ile görüşmeden, ülkeden ayrılmaya karar verdiğini ileri sürüyor.