Netanyahu Filistin barışına yan çiziyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyareti çerçevesinde Washington'daki Ekonomi Kulubü'nde yaptığı konuşmada, Ağvar adıyla da bilinen Ürdün Vadisi bölgesinin Filistin-İsrail çekişmesinde çözüm ne olursa olsun İsrail'in kontrolünde kalacağını belirtti.

Orta Doğu'nun "başarısız ve çökmüş" ülkelerle dolu olduğunu aktaran Netanyahu, Ağvar'ın güvenliğinden İsrail'in sorumlu olmaması halinde Filistinlilerin de çökeceğini öne sürdü.

GÖZÜNÜ AĞVAR'A DİKTİ

Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini tehdit edecek yetkiler yerine Filistinlilere özerklik için ihtiyaç duyacakları tüm yetkileri vermek yönünde bir çözüm istediğini" dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında verimli topraklarıyla bilinen Ağvar bölgesinde 10 bin Filistinli yaşıyor. İsrail, bu bölgenin Batı Şeria'da kendi idaresinde bulunduğu gerekçesiyle ruhsat vermediği Filistinlilerin yapılarını sık sık yıkıyor.