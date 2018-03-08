taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,8057
EURO
4,7253
ALTIN
162,54
PETR
64,4200

Netanyahu Filistin barışına yan çiziyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin ile nihai çözüm sağlansa bile Ürdün sınırındaki Ağvar bölgesinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 08:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyareti çerçevesinde Washington'daki Ekonomi Kulubü'nde yaptığı konuşmada, Ağvar adıyla da bilinen Ürdün Vadisi bölgesinin Filistin-İsrail çekişmesinde çözüm ne olursa olsun İsrail'in kontrolünde kalacağını belirtti.

Orta Doğu'nun "başarısız ve çökmüş" ülkelerle dolu olduğunu aktaran Netanyahu, Ağvar'ın güvenliğinden İsrail'in sorumlu olmaması halinde Filistinlilerin de çökeceğini öne sürdü.

GÖZÜNÜ AĞVAR'A DİKTİ

Netanyahu, "İsrail'in güvenliğini tehdit edecek yetkiler yerine Filistinlilere özerklik için ihtiyaç duyacakları tüm yetkileri vermek yönünde bir çözüm istediğini" dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında verimli topraklarıyla bilinen Ağvar bölgesinde 10 bin Filistinli yaşıyor. İsrail, bu bölgenin Batı Şeria'da kendi idaresinde bulunduğu gerekçesiyle ruhsat vermediği Filistinlilerin yapılarını sık sık yıkıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çin'den ABD'ye ticari tehdit
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore ile ABD’ye bir an önce görüşme çağrısı yaparken, Çin ile ABD arasında "ticaret savaşı" çıkması durumunda gereken cevabı vereceklerini söyledi.
Veliaht Selman Sisi'ye namaz kıldırdı
Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'ın Mısır ziyareti sırasında çektirdiği ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı. Selman'In, tadilata giren El ezher camisinde Sisi'ye namaz kıldırdığı ortaya çıktı.
Kore Yarımadası'nda olimpiyat barışı sürüyor
Kış olimpiyatlarıyla başlayan barış ortamı, Kore liderleri arasında nisan ayı sonunda yapılacağı açıklanan zirveyle yeni bir diplomatik sürece kapı açıyor.
İsrail, Filistinlilerin naaşlarını alıkoyacak
Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren tasarı, Knesset'te ikinci ve üçüncü oylamalardan da geçerek yasalaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Juventus turladı

İngiltere'de Juventus turladı

8
NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

NATO 45 bin askerler Rusya sınırında tatbikat yapacak

44
A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması

66
Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

Şehit annesine hakaret eden şoföre şartlı tahliye

104
HDP TBMM'de teröristleri korudu

HDP TBMM'de teröristleri korudu

107
Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

Putin: Türkiye'yle ilişkileri geliştirmekle ilgileniyoruz

38
Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

Afrin'de Öcalan fotoğrafıyla drift şov

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM