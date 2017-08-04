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Netanyahu Filistin işgalciliği ile övünüyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’daki güneyinde yeni yerleşim birimi inşaatı açılışına katıldı.

04.08.2017 - 09:54
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Batı Şeria’nın güneyindeki Beitar İllit Yahudi yerleşim biriminin temel atma törenine katılan Başbakan Benyamin Netanyahu İsrailin uyguladığı sistematik işgalcilik projesini grurula anlattı.

Netanyahu kendi hükumeti dönemine kadar hiçbir dönemde bu kadar çok yerleşim biriminin inşa edilmediğini belirtirken, “Bütün yetkili birimlerle, Savunma, Bayındırlık ve Maliye bakanları ile Amona’nın tahliyesinin ardından yerleşimciler için yenilenmesi gereken çalışmaları değerlendiren toplantılar yaptık.” dedi.

Netanyahu Filistin işgalciliği ile övünüyor

TEPKİLERE RAĞMEN İŞGAL SÜRÜYOR

Son dört ay içerisinde toplu konut inşaatlarını daha da hızlandıran İsrail yönetimine Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğünden tepki gelmişti. BM'nin sobn yayınladığı İsrail-Filistin raporuna rağmen çalışmalarını sürdüren İsrail uyarılmış, kaygılıyız mesajı verilmişti.

Öte yandan Filistin Baş Müzakerecisi Saeb Erakat, geçtiğimiz gün, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump’ın yönetiminin, İsrail’in bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini artırması karşısındaki sessizliği ve iki devletli bir çözüme destek vermekte yetersiz kalmasının İsrail’i ırkçı politikaları konusunda cesaretlediğini açıklamıştı.

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