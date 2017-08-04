Netanyahu Filistin işgalciliği ile övünüyor

Batı Şeria’nın güneyindeki Beitar İllit Yahudi yerleşim biriminin temel atma törenine katılan Başbakan Benyamin Netanyahu İsrailin uyguladığı sistematik işgalcilik projesini grurula anlattı.

Netanyahu kendi hükumeti dönemine kadar hiçbir dönemde bu kadar çok yerleşim biriminin inşa edilmediğini belirtirken, “Bütün yetkili birimlerle, Savunma, Bayındırlık ve Maliye bakanları ile Amona’nın tahliyesinin ardından yerleşimciler için yenilenmesi gereken çalışmaları değerlendiren toplantılar yaptık.” dedi.





TEPKİLERE RAĞMEN İŞGAL SÜRÜYOR

Son dört ay içerisinde toplu konut inşaatlarını daha da hızlandıran İsrail yönetimine Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğünden tepki gelmişti. BM'nin sobn yayınladığı İsrail-Filistin raporuna rağmen çalışmalarını sürdüren İsrail uyarılmış, kaygılıyız mesajı verilmişti.

Öte yandan Filistin Baş Müzakerecisi Saeb Erakat, geçtiğimiz gün, Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump’ın yönetiminin, İsrail’in bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini artırması karşısındaki sessizliği ve iki devletli bir çözüme destek vermekte yetersiz kalmasının İsrail’i ırkçı politikaları konusunda cesaretlediğini açıklamıştı.