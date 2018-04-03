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Netanyahu göçmen anlaşmasını askıya aldı

İsrail ile BM arasında yapılan ve binlerce Afrikalı göçmenin İsrail'de kalmasının önünü açan mutabakat, imzalanmasından saatler sonra Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından askıya alındı.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 12:41..
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu BM ile İsrail arasında imzalanan göçmen anlaşmasını askıya aldı.

ASKIYA ALINDI

Netanyahu anlaşmanın imzalanmasından sadece saatler sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Size karşı her zaman dikkatli oldum özellikle de Tel Aviv'in güneyinde yaşayan vatandaşlara karşı. Bu süre içerisinde anlaşmanın uygulanmasını askıya alıyorum. Yarın (bölgeden) temsilcilerle bir araya geldikten sonra gözden geçirilmesi için anlaşmayı yeniden gündeme getireceğim." dedi.

ANLAŞMA GÖÇMENLERİ İSRAİL'DE TUTUYORDU

Anlaşmaya göre ülkedeki çoğu Sudan ve Eritreli 37 bin Afrikalı göçmenden 16.250'si Batılı ülkelere gönderilerek yeniden yerleştirilecek, geri kalanların ise İsrail'de kalmalarına geçici de olsa izin verilecekti.

İsrail'in sağcı hükümeti bir süredir göçmenleri sınır dışı etmesi yönünde milliyetçi seçmenden gelen baskının altındaydı. Anlaşmanın ardından sosyal medya ve geleneksel medyada mutabakatın iptal edilmesi yönünde yorumlar yapılmıştı.

Bazı İsrailliler Netanyahu'yu sol kesimin baskılarına teslim olmak ve en fazla göçmenin bulunduğu yoksul güney Tel Aviv sakinlerine ihanet etmekle suçlamıştı.

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