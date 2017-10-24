Netanyahu göçmenleri zorla geri gönderme anlaşması yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Birleşmiş Milletlerin geçen ay düzenlenen 72. Genel Kurulu Toplantısı sırasında Afrikalı devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, ülkeye yasadışı yollardan giren Afrikalı göçmenlerin “zorla” geri gönderilmesini öngören bir anlaşma yaptı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İsrail Yüksek Mahkemesi’nin zorunlu göçü engelleyen kararını devre dışı bıraktığı belirtilerek, anlaşmayla İsrail hükümetinin ülkeye yasa dışı girişlere karşı çözüm bulma arayışlarının sona erdiği, böylece yeniden sınır dışı etmelere başlayabileceği kaydedildi.

"GÖÇMENLERDE CİDDİ DÜŞÜ OLACAK"

İsrail’e yasa dışı girişlerin İsrail Yüksek Mahkemesi’nin 2007’deki zorunlu sınır dışı etmeyi engelleyen kararının ardından, çoğunu Sudan ve Eritrelilerin oluşturduğu göçmen sayısında artış olduğu belirtilen haberde, Netanyahu’nun bu anlaşmasıyla Mısır sınırından yasadışı yollarla ülkeye giren 64 bin göçmenin sayısında ciddi düşüşlerin olacağı ifade edildi. Haberde anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.