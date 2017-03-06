Netanyahu, güvenlik problemleri nedeniyle İran'ı suçladı

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail'in Arjantin'deki büyükelçiliğine 25 yıl önce düzenlenen saldırıda ölenleri anma etkinliğinde konuşan Netanyahu, "Güvenlik kaynaklarımızdan biri güvenlik problemlerimizin yüzde 80'inin İran'dan kaynaklandığını söylüyor." dedi.

"KİMİN SORUMLU OLDUĞU.."

İsrail'in Buenos Aires Büyükelçiliğine 1992'de düzenlenen ve 29 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı "İran'ın himayesinde Hizbullah'ın gerçekleştirdiğini" öne süren Netanyahu, "İlk andan itibaren bu saldırıdan kimin sorumlu olduğu bizim için çok açıktı. İran bunu düşündü, planladı ve Hizbullah vasıtasıyla hayata geçirdi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca İran'ın Suriye'de güçlenmesini ve Hizbullah'a gelişmiş silahlar göndermesini engellemek için harekete geçmeye kararlı olduklarını vurguladı.

RUSYA'DA GÜNDEM İRAN

Öte yandan, Netanyahu'nun perşembe günü Rusya'ya düzenleyeceği ziyaretin de ana gündem maddesi "İran ve Hizbullah'ın Suriye'deki varlığı" olacak.

İsrail Hükümet Sözcüsü Ofir Gendelman, dün yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geleceğini belirterek, görüşmede "Suriye krizi ve İran'ın Suriye'deki varlığı" konularının ele alınacağını kaydetmişti.

Gendelman, "İran, Suriye'deki askeri varlığı ile Golan Tepeleri'nden İsrail'e karşı bir cephe açmaya çalışmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Golan Tepeleri'nin Suriye tarafından topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, belirli aralıklarla Suriye topraklarına ve buradaki İran destekli Hizbullah güçlerine yönelik operasyonlar düzenliyor.