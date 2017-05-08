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Netanyahu, Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı

Hamas, yeni siyaset belgesini yırtan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davranışını ırkçı bir davranış olarak niteledi.

08.05.2017 - 07:52
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Netanyahu, Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı

Hamas’ın resmi sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, “Netanyahu’nun Hamas’ın yeni siyaset belgesini yırtması zayıfların eylemidir ve Netanyahu’nun güç ve etkisinin göstergesidir.” dedi.

Netanyahu’nun Hamas’ın belgesini yırtmasını ırkçı bir davranış olarak niteleyen Zuhri, “Uluslararası kamuoyunu Netanyahu’nun bu ırkçı davranışına karşı durmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"BU BELGE İSRAİL'İN YOK EDİLMESİNİ İÇERİYOR"

İsrail Hükümeti Sözcüsü Ofir Gendelman tarafından sosyal paylaşım hesabında yayınlanan bir videoda, İsrail Başbakanı Netanyahu, “Hamas’ın yeni belgesi gerçeği çarpıtmadır. Bu belge bizim topraklarımızın her santiminin Filistinlilere geri verileceğini vadediyor. İsrail’in yok edilmesinden başka bir çözümü içermiyor.” ifadesini kullandı.

YIRTIP ÇÖPE ATTI

Hamas’ın Filistin devletini kurması durumunda İsrail’i yok etmek için uğraşacağını öne süren Netanyahu, konuşmasının sonunda elindeki Hamas’ın yeni siyaset belgesini yırtarak yanındaki çöp kutusuna attı.

HAMAS 1967'Yİ KABUL ETMİŞTİ

Hamas’ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal tarafından geçen hafta açıklanan yeni siyaset belgesinde Hamas'ın 4 Haziran 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasını ilk defa kabul ettiği bildirilmişti.

Siyaset belgesinde Hamas kendisini "İslami Direniş Hareketi Hamas, hedefi Filistin'in kurtuluşu ve siyonist projeyle mücadele olan, çıkış noktaları, hedefleri ve araçları itibarıyla İslam'ı referans alan Filistin İslami ulusal özgürlük ve direniş hareketidir." şeklinde tanımlarken, Meşal, bu yeni tanımla ilgili olarak, "Hamas fikri açıdan İhvan ekolünün bir parçasıdır ancak biz bağımsız bir Filistin örgütüyüz." açıklamasında bulunmuştu.

Netanyahu, Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı

Netanyahu, Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı

Netanyahu, Hamas'ın siyaset belgesini çöpe attı

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