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Netanyahu ile Macron küre ile poz verdi

İsrail Başbakanı Benamin Netanyahu'nun Fransa ziyaretinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile verdiği güç pozu çok konuşuldu. Çünkü o pozu daha önce de Trump, Selman ve Sisi vermişti.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 12:29..
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Netanyahu ile Macron küre ile poz verdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Macron ile yaptığı görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan ikili, Fransa-İsrail ilişkilerinin 70'inci yılı dolayısıyla ortak programa katıldılar.

Programda, güç pozu olarak bilinen ve Trump, Selman, Sisi tarafından daha önce verilen poz, bu sefer de Netanyahu ve Macron tarafından verildi.

Netanyahu ile Macron küre ile poz verdi

KÖTÜLÜK POZU

Fransa-İsrail ilişkilerinin 70'inci yılına ilişkin ortak programa katılan Netanyahu ve Macron, program sonrasında dostluk pozları verdi. Samimi pozlar veren iki liderin bir pozu çok fazla konuşuldu.

Netanyahu ile Macron küre ile poz verdi

Kötülük ve güç pozu olarak bilinen küre üzerine dokunularak verilen poz akıllara geçtiğimiz yıl Trump, Selman ve Sisi'nin verdiği pozu akıllara getirdi.

ORTADOĞU'YU KARIŞTIRAN KÜRE

Geçtiğimiz yıl Riyad'a yaptığı resmi ziyarette aynı pozu veren Trump, Sisi ve Selman ile bir kürenin başında ayinvari bir poz vermiş, ve o poz daha sonra "güç pozu, kötülük pozu" olarak adlandırılmıştı.

Netanyahu ile Macron küre ile poz verdi

Poza bu ismin verilmesinin tek sebebi ise bu kareden sonra Orta Doğu'da yaşanan olaylar oldu. Örneğin Kudüs'ün resmen işgali, Suriye'de daha fazla kan ve tüm bu olaylara Orta Doğu'nun en büyük Müslüman ülkelerinden Suudi Arabistan ve Mısır'ın duyarsız kalışı olmuştu.

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