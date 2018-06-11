Netanyahu: İran halkını kuraklıktan kurtaracağız

İran'ın yüzde 96'sının az ya da çok kuraklığa maruz kaldığını, 50 milyon İranlınınsa iklim değişikliği nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalabileceğini ifade eden İranlı yetkililerin değerlendirmelerini dile getiren Netanyahu, sosyal ağlarda İngilizce yayınlanan video mesajında şöyle konuştu:

"REJİME KARŞI, İRAN HALKININ YANINDAYIZ"

"İsrail, İran'daki çevre felaketinin nasıl önüne geçileceğini biliyor. Bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istiyorum. Atık suların nasıl işleneceğini, rekoltenin nasıl korunacağını ve ailelerin nasıl doyurulacağını gösteren detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça bir internet sitesi yapacağız."

Netanyahu, "İran rejimi, ‘İsrail'e ölüm' diye bağırıyor. İsrail yanıt olarak, ‘İran halkına yaşam' diye bağırıyor. İran halkı iyi ve saygın. Halk, acımasız rejime tek başına karşı koymamalı. Sizinle birlikteyiz" ifadelerini kullandı.