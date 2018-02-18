Netanyahu İran'ı tehdit etti

Almanya'nın Münih kentindeki Güvenlik Konferansı'nda konuşan Binyamin Netanyahu, İran'ın Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediğini ve terörizme destek vererek hakimiyetini artırmak istediğini belirterek, İran'ın dünya üzerindeki en büyük tehdit olduğunu söyledi.

"TEST ETMEYİN"

Netanyahu İsrail hava sahasında düşürüldüğünü belirttiği İran'a ait bir insansız hava aracının da parçasını göstererek "Tahran'ın tiranlarına bir mesajım var. İsrail'in kararlılığını test etmeyin." dedi.

İsrail medyası: İran ile direkt savaş başladı