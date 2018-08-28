Netanyahu İsraillilerin kelliğine neden oluyor

İsrail Genel Sağlık Kurumu'nun İsrailliler arasında kellik oluşturabilecek nedenler içinde psikolojik baskıya dikkat çekerken yakın akraba ölümü ya da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesi örneklerini verdiği belirtildi.





NETANYAHU KELLİK SEBEBİ

Israel HaYom gazetesine göre, Genel Sağlık Kurumu'nun kelliğe neden olabilecek durumlara ilişkin hazırladığı listede, psikolojik baskının bu nedenlerden biri olduğu ve ciddi saç dökülmesine yol açtığı vurgulandı.

Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesinin psikolojik baskıyı artıran etkenlerden biri olarak örnek listesinde yer aldığı kaydedildi.

YANDAŞLAR PROTESTO ETTİ, LİSTE DEĞİŞTİ