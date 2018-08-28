taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.21165
Euro
7.29
Altın
1212.986
Borsa
93560.62

Netanyahu İsraillilerin kelliğine neden oluyor

İsrail Genel Sağlık Kurumu, kellik nedeni olarak, Benyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesi gibi stresli durumları gösterdi.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 16:21..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Genel Sağlık Kurumu'nun İsrailliler arasında kellik oluşturabilecek nedenler içinde psikolojik baskıya dikkat çekerken yakın akraba ölümü ya da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun yeniden seçilmesi örneklerini verdiği belirtildi.

Netanyahu İsraillilerin kelliğine neden oluyor

NETANYAHU KELLİK SEBEBİ

Israel HaYom gazetesine göre, Genel Sağlık Kurumu'nun kelliğe neden olabilecek durumlara ilişkin hazırladığı listede, psikolojik baskının bu nedenlerden biri olduğu ve ciddi saç dökülmesine yol açtığı vurgulandı.

Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilmesinin psikolojik baskıyı artıran etkenlerden biri olarak örnek listesinde yer aldığı kaydedildi.

Netanyahu İsraillilerin kelliğine neden oluyor

YANDAŞLAR PROTESTO ETTİ, LİSTE DEĞİŞTİ

Netanyahu'nun başbakanlığının 'kellik nedeni' olarak gösterilmesi, yandaşlarının tepkisini çekti.

Netanyahu İsraillilerin kelliğine neden oluyor

Yandaşların protestoları üzerine Genel Sağlık Kurumu, Netanyahu'nun adını etkenler arasından çıkararak listeyi yeniden düzenledi ve özür diledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'na bağlı Genel Sağlık Kurumu, sosyal sigortalı vatandaşlara tanı, danışmanlık, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

465
İdil Fırat'ın kına gecesi

İdil Fırat'ın kına gecesi

62
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

65
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

495
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

389
Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

118
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM