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Netanyahu küstahlığı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pişlikliği devam ediyor. Daha önce Haaretz gazetesine açıklama yapan Netanyahu, bugün de ahlaksız ifadelerine devam etti.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 10:59..
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Filistin'de binlerce çocuğun on binlerce sivilin katlinden sorumlu olan Netanyahu pişkinliğini sürdürüyor. Dün  Haaretz gazetesine demeç veren Ntanyahu, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ahlaksızca suçlayan ithamlarda bulunmuştu. Netanyahu'nun küstah tavrı bugün de devam ediyor.

Erdoğan'ı 'Afrin'de sivilleri katletmek ve Kuzey Kıbrıs'ı işgal etmekle' suçladı.

NETANYAHU KÜSTAHLIĞI

İşlediği onlarca savaş suçu ve katlettiği binlerce sivili göz ardı ederek yüksek tonda açıklamalar yapan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Adana'da yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Netahyahu, "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerleri üzerine ders veremez" diye tweet attı.

Başbakan Netanyahu daha önce de İsrail'i dünyanın en ahlaklı ordusu olarak tanıtmış, Türkiye'den vaaz almayacaklarını söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CEVAP

İsrail'e karşı eleştirilerini dün de sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Ey Netanyahu, sen işgalcisin. Sen işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı da senden rahatsız."

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