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Netanyahu: Liderler değil Arap halkları barışa engel

Arap devletleriyle iş birliği sinyali veren İsrail Başbakanı, barışın genişletilmesindeki en büyük engelin Arap halkları olduğunu söyledi.

22.11.2017 - 16:37
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu uzun süredir "ılımlı Arap devletleri" olarak nitelediği ülkelerle İsrail'in iş birliği yapabileceği yönünde açıklamalarda bulunuyor.

NETANYAHU'YA GÖRE KAMUOYU BARIŞA ENGEL OLUYOR

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın İsrail'i ziyaret edişinin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla İsrail parlamentosu Knesset'te düzenlenen oturumda konuşan Netanyahu, "Barışın genişletilmesinin önündeki en büyük engel bugün çevremizdeki ülkelerin liderleri değil. Bu engel Arap sokağındaki kamuoyundan kaynaklanıyor. " dedi.

Netanyahu, Arap kamuoyunun, İsrail'in "çarpıtılmış ve yanıltıcı bir şekilde sunulması" neticesinde oluşturulduğunu öne sürdü.

Netanyahu: Liderler değil Arap halkları barışa engel

"SUUDİ ARABİSTAN'LA GİZLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de pazar günü ordu radyosuna yaptığı açıklamada, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile "İran'a karşı" gizlice iletişim kurduğunu söylemişti.

Steinitz, bu iletişimin neden gizli tutulduğu yönündeki soru üzerine, "Bizim birçok Müslüman ve Arap ülkesiyle kısmen gizli bağlantılarımız var ve genellikle bu bağlantıdan utanan biz değiliz. Bu ilişkilerin gizli tutulmasını isteyen karşı taraflar. Bizim için sorun değil, ancak karşı tarafın isteğine saygı gösteriyoruz. Bu nedenle gizli tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu: Liderler değil Arap halkları barışa engel

Netanyahu: Liderler değil Arap halkları barışa engel

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